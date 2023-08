Cucciolo di daino si perde e finisce sulla strada: salvato dal guardiaparco

Si era smarrito finendo sulla strada, il cucciolo di daino soccorso dal guardiaparco del Parco dell'Antola che - prendendo tutte le precauzioni del caso - ha regalato in questo modo al piccolo e alla sua famigliola una storia a lieto fine.

Il cucciolo si trovava sulla strada provinciale 15, in località Propata: la madre, non potendo avvicinarsi per soccorrerlo, osservava da un punto nascosto.

"Fondamentale è stato l'intervento del nostro guardiaparco che lo ha portato in un punto sicuro nel prato adiacente la strada - è la testimonianza scritta sui canali social del Parco -. Mamma daino è così potuta tornare a recuperare il piccolo".