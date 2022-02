Cagnetta partorisce sul taxi durante trasporto dal veterinario

Curiosa, ed emozionante, avventura per Andrea Ferrari, tassista genovese e consigliere municipale del Centro Ovest.

Giovedì 24 febbraio 2022, durante una corsa da Isoverde in Valpolcevera ha portato una cliente che doveva andare con urgenza in una clinica veterinaria per far partorire la propria cagnetta. I cuccioli, però, non avevano nessuna intenzione di aspettare, durante il trasporto, sono nati proprio a bordo del taxi.

Andrea ha documentato il parto attraverso i propri social e ha scherzato: "Pure medico sono diventato, ovviamente l'ultimo si chiamerà laser" alludendo alla sigla del suo taxi, laser36.