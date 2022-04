Morti i cinque cuccioli, trovati in un cassonetto

Sono morti i cinque cuccioli di cane, buttati nella spazzatura. Sono stati due notti in clinica, poi dimessi e affidati a una balia e dopo due giorni sono morti. Avevano ancora il cordone ombelicale e la mortalità in questi casi è molto alta. Nonostante il soccorso veloce, non ce l'hanno fatta.

É in corso un'indagine da parte delle guardie dell'Oipa per risalire al responsabile dell'abbandono. A trovarli in via Siffredi a Sestri Ponente in pieno giorno era stato un benzinaio, richiamato dal pianto proveniente dal bidone.

Nella zona ci sono diverse telecamere, le cui immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine nel tentativo di risalire all'autore del gesto, che rischia una condanna penale.