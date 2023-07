Abbandonati in uno scatolone, cinque cuccioli di cane salvati dalla polizia

Sono stati lasciati in uno scatolone e abbandonati in strada. É stata una segnalazione alla polizia a salvare il destino di cinque cuccioli di cane nati da pochi giorni e ritrovati a Sant'Eusebio.

Gli agenti delle volanti li hanno portati in questura in attesa dell'arrivo della Croce Gialla Soccorso animali. I militi, specializzati nel recupero di cani e gatti, hanno portato i cinque fratellini in una clinica genovese per essere visitati da un veterinario. Una volta accertate le loro condizioni di salute, saranno affidati ad una balia.

Per i cuccioli di cani le prime settimane di vita sono determinanti: separati dalla mamma rischiano di non ricevere le sostanze fondamentali per la loro sopravvivenza e di morire. Si tratta della prima cucciolata ritrovata di quest'estate, periodo in cui la piaga degli abbandoni è particolarmente preoccupante.