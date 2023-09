Cuccioli appena nati abbandonati: il canile cerca la mamma per lo svezzamento

Cinque cuccioli appena nati sono stati abbandonati e recuperati dai volontari del canile Monte Contessa. Si tratta di tre cagnolini dal pelo marrone e due più scuri.

Adesso l'associazione Una, che gestisce il canile, è in cerca della madre per il corretto svezzamento e ha postato un appello su Facebook per vedere se qualcuno si fa avanti, in modo da trovarla.

"Tanti ringraziamenti a chi abbandona ancora, ricordiamo che è un reato" concludono i volontari sui social.