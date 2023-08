"Bus vecchi che necessitano di interventi continui", la Cub annuncia scioperi

"Il parco macchine di Amt è troppo vecchio e necessita di interventi manutentivi continui". La denuncia arriva dalla Cup, Confederazione unitaria di base, che ha anche annunciato possibili scioperi a settembre.

"Abbiamo fatto presente alla prefettura, nell'ambito della procedura di raffreddamento, la situazione in cui versa il comparto manutenzione di Amt. Abbiamo comunicato che il parco macchine è troppo vecchio e che necessita di interventi manutentivi continui e abbiamo fatto presente che qualora si verifichi un guasto meccanico che provoca feriti, il primo a essere chiamato in causa è l'autista".

"L'azienda - scrive ancora il sindacato in una nota - ha fatto presente che noi non siamo al tavolo delle trattative come le altre organizzazioni sindacali, noi abbiamo ribadito che del tavolo, così come della ricostruzione di carriera o degli stacchi non ce ne importa niente. A noi - afferma ancora la Cub trasporti - interessa risolvere le problematiche e non fare la comparsa con persone che hanno sempre la penna in mano per sottoscrivere schifezze. Abbiamo chiesto per l'ennesima volta le dimissioni dei responsabili alla manutenzione veicoli. In conclusione comunichiamo che la seconda parte della procedura di raffreddamento si è chiusa con un nulla di fatto e di conseguenza a settembre si inizia a scioperare".