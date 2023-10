Parco Valletta Rio San Pietro, più di un milione di euro per il restyling: quando partono i lavori

È previsto entro marzo, al massimo aprile 2024, l'inizio dei lavori di restyling del parco Valletta Rio San Pietro, polmone verde che collega Cornigliano con la parte bassa di Coronata: a parlare del cronoprogramma, in consiglio comunale, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, rispondendo a un'interrogazione di Valeriano Vacalebre (Fratelli d'Italia) sugli interventi di riqualifcazione dello spazio a Cornigliano.

L'importo base della gara che sta per essere espletata è superiore al milione di euro e l’incarico è stato conferito il 15 settembre. La gara d’appalto sarà completata entro novembre e quindi il cronoprogramma prevede i seguenti step:

entro fine novembre approvazione del progetto esecutivo

a dicembre espletamento gara

a gennaio le verifiche Suap

entro febbraio la firma del contratto

entro metà marzo, massimo aprile, l’inizio dei lavori.

"Sarà una svolta storica - è il commento di Avvenente - perché quell’area verde è strategica non solo per il Municipio, ma per l’intera città. Speriamo di poter restituire quell’area a tutti".