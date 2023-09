Nuovo cronoprogramma per i lavori in galleria sulla statale 523 Colle di Cento Croci

A seguito dell'avvio dei lavori preliminari, che consentiranno gli interventi di adeguamento della galleria “Madonna della Guardia” lungo la strada statale 523 "del Colle di Cento Croci" nel centro abitato di Velva, per esigenze tecniche impreviste e garantire la sicurezza degli utenti, Anas comunica che occorre ridefinire il cronoprogramma per consentire la risoluzione delle interferenze con la linea Enel di media tensione.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, a partire da martedì 3 ottobre e fino a sabato 7 ottobre Anas, procederà a eseguire lo scavo e la posa dei cavidotti a margine della carreggiata dalle ore 6 alle ore 11.30 e il transito sarà consentito su una sola corsia a senso unico alternato regolato da movieri. Permane la chiusura della galleria "Madonna della Guardia" esclusivamente in orario notturno (22- 6).

Gli interventi procederanno come cronoprogramma concordato con i comuni e gli Enti coinvolti. È istituito un tavolo tecnico con la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, i Comuni di Maissana, Castiglione Chiavarese, Varese Ligure nonché la Provincia di La Spezia per monitorare ilo stato dei lavori.