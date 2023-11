Castelletto, le ipotesi sulle cause del crollo

Non è stato ancora aperto un fascicolo ma in procura arrivano le prime relazioni tecniche sul crollo del posteggio in via Cabrini, a Castelletto. Il collasso, lo ricordiamo, ha causato lo sfollamento di 12 appartamenti e le persone rimaste nei tre edifici coinvolti sono senza gas quindi al freddo e senza possibilità di cucinare se non tramite elettricità.

Secondo il primo resoconto dei vigili del fuoco a causare il cedimento della struttura, sollevata rispetto al piano strada, sarebbe stato l'inadeguato drenaggio. Il terrapieno, che si raggiunge da via Acquarone tramite un rampa, era destinato a posti auto in un'area di proprietà privata realizzata circa 12 anni fa.

Secondo i tecnici, le piastrelle di copertura - attaccate e fissate le une alle altre - forse per lievi ma ripetuti smottamenti del terrapieno si erano staccate e l’acqua di questi giorni sarebbe filtrata all’interno aumentando il peso della struttura, che evidentemente non ha garantito un adeguato drenaggio.

La procura ha dato disposizione di fare un nuovo sopralluogo e fornire una nuova relazione con documentazione fotografica a corredo, sia ai vigili del fuoco sia alla polizia locale per prima intervenuta sul crollo.

Intanto, mentre protezione civile e istituzioni sono impegnate a contrastare il dissesto idrologico, questa mattina venerdì 10 novembre, dopo la pioggia incessante caduta dopo settimane di maltempo, si è verificata un'altra frana a Trasta. Quaranta nuclei familiari sono isolati a causa del cedimento dell'asfalto a Trasta, in Valpolcevera.

Oltre alle 40 famiglie risultano isolate anche tre comunità terapeutiche del Ceis di Trasta, una per psichiatrici e dipendenze connesse, un'altra per pazienti affetti da Hiv e una per problemi di dipendenze. La Protezione civile regionale sta monitorando la situazione, pronta a intervenire in tempi rapidissimi e ha allestito un presidio sanitario con ambulanze e possibilità di soccorso a piedi. È stato infatti aperto un piccolo varco pedonale su un terreno privato che consente un minimo di mobilità.