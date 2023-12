Crollo pavimento asilo, per i 75 bambini ritorno sui banchi nella nuova sede

Ritorno sui banchi per i 75 bambini evacuati dall'edificio di via Delpino, dove quattordici giorni fa si è aperta una voragine nel pavimento. Questa mattina, martedì 5 dicembre, gli scolari iscritti al Della Torre di Chiavari sono stati accolti nell'asilo di Ri Basso. Il Comune, in collaborazione con l'Ente asilo infantile e l'istituto comprensivo chiavarese, ha coordinato gli sforzi per recuperare e allestire parzialmente i nuovi spazi.

Le insegnanti hanno allestito gli ambienti nel miglior modo possibile e nei prossimi giorni il personale dell'asilo Della Torre si adopererà per recuperare l'arredo e il materiale necessario nei locali ancora sotto sequestro a Chiavari. Nel frattempo, i periti incaricati di valutare l'agibilità della struttura hanno deciso di prendersi ancora qualche giorno prima di consegnare il documento ufficiale al Comune.

L'esito di tali accertamenti sulla stabilità dell'edificio risulta cruciale non solo per l'asilo Della Torre, il cui spazio rimane comunque sotto sequestro, ma soprattutto per le altre realtà ospitate nello stesso edificio: Wylab, la scuola del Fumetto, il sindacato Cisl, il circolo Fanin e la Chiavari Scherma.

Dopo il crollo, insieme ai vigili del fuoco, i rappresentanti di queste attività hanno recuperato il necessario per continuare il loro lavoro che al momento dovrà svolgersi al di fuori dell'edificio dichiarato inagibile in tutte le sue parti.

Il sindacato Cisl, particolarmente colpito dalla situazione, ha dovuto interrompere gli incontri a Chiavari, spostando le attività a Rapallo e Sestri Levante. Le verifiche sulla stabilità dell'edificio di via Delpino sono in corso anche da parte della procura. Le possibilità sono due: che il fascicolo rimanga contro ignoti o che vengano iscritti nomi nel registro degli indagati; gli inquirenti intendono comprendere i responsabili dei controlli e gli eventuali interventi eseguiti nel tempo nella struttura.

Gli arredi dell'asilo Della Torre saranno trasferiti a Ri Basso entro la fine della settimana, e si prevede che saranno pronti per l'inizio della prossima. Oggi è partito anche il servizio di bus navetta per i bambini dell'asilo, con partenza da piazza dell'Orto alle 8:30 e riaccompagnamento nel pomeriggio alle 16 in piazza Dell'Orto.