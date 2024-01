Crollo di Castelletto, incarico al consulente. Gli sfollati: "Quando torneremo a casa?"

Dopo due mesi dal crollo del posteggio di via Cabrini a Castelletto, la procura di Genova ha affidato l'incarico di consulenza tecnica.

Il perito dovrà accertare le cause che hanno portato al cedimento del terrapieno su cui, circa una decina di anni fa, era stato realizzato un parcheggio privato. La pm Arianna Ciavattini ha acquisito tutta la documentazione per crollo colposo relativa agli interventi edilizi che sono stati fatti nella zona nel corso del tempo e, dopo la consultazione, potrà procedere a individuare eventuali responsabili.

Lo scorso 9 novembre, nel pomeriggio, un boato aveva scosso gli abitanti di via Cabrini che si erano visti la terra crollare contro la facciata del palazzo, spaccando alcune finestre ai primi piani e trascinando giù due auto che erano posteggiate in prima fila. Fortunatamente, in quel momento, nessuna persona si trovava sul piazzale.

Il crollo aveva però avuto come conseguenza l'evacuazione di dodici appartamenti ai primi piani dei tre edifici coinvolti nella frana, il 32, il 34 e il 36. Restano dunque i disagi sia per i condomini che hanno dovuto abbandonare il proprio appartamento e trovare una nuova sistemazione provvisoria, sia per quelli che sono invece rientrati nelle proprie case. Con la notizia dell'individuazione del consulente tecnico ora, però, la situazione dovrebbe sbloccarsi.

Genova Today è tornato sul luogo del crollo e ha raccolto le testimonianze dei residenti e degli sfollati.

"Quando piove la frana si muove, siamo preoccupati"

Silvia Merisio, che è potuta rientrare a casa perché abita ai piani alti, racconta: “I lavori sono fermi con le transenne, non conosciamo le tempistiche per il ripristino e siamo molto dispiaciuti per gli altri condomini che invece sono ancora sfollati e stanno vivendo una situazione di grande emergenza".

Merisio era in casa quando il terrapieno è crollato e ha visto la scena dalla finestra: "I loro appartamenti sono sfondati e non accessibili, chissà per quanto tempo dovranno rimanere lontani da casa - si domanda -. I primi giorni abbiamo dovuto fare i conti con la mancanza di gas, poi per fortuna la situazione si è normalizzata sotto questo punto di vista. Però abbiamo sempre sotto gli occhi questa frana, tra l'altro nei giorni di pioggia vediamo pezzi di terra sgretolarsi e muoversi, e questo è ovviamente un forte motivo di preoccupazione. A distanza di due mesi - aggiunge - tutto è fermo al punto di partenza, anche in attesa di accertamenti su eventuali responsabilità. Vorremmo conoscere le tempistiche, fra qualche giorno avremo un'assemblea, speriamo di avere notizie al più presto perché non possiamo continuare in queste condizioni di incertezza”.

"Non sappiamo nulla sulle tempistiche"

Massimo D'Aguanno è invece uno dei condomini sfollati in seguito al crollo e dal 9 novembre vive in albergo con la moglie e una bambina di otto anni. La famiglia ha anche un cane, ma ha dovuto trovare una sistemazione alternativa all'animale, prima ospitato da alcuni amici, poi da alcuni parenti lontano da Genova. "Il prossimo 9 febbraio saranno passati tre mesi dal crollo - racconta a Genova Today - e al momento nulla sembra essere cambiato a parte la rimozione dei veicoli caduti nella voragine. Non è andata a buon fine la nostra proposta per l'installazione di alcuni sensori per verificare eventuali movimenti della frana e non sappiamo nulla sulle tempistiche, anche se temiamo possano essere molto lunghe".

"Viviamo in albergo da più di due mesi con una bambina e senza il nostro cane"

Tanti i disagi vissuti in questi mesi: "Viviamo in albergo con una bambina - racconta ancora D'Aguanno - non abbiamo la lavatrice o l'asciugatrice, tanto per fare esempi pratici, e dopo tanti sacrifici per acquistare una casa, ci ritroviamo in questa situazione dopo circa un anno e mezzo. Quella sera ci siamo letteralmente trovati in mezzo alla strada, inizialmente abbiamo anche dovuto prendere tempo perché non sapevamo dove sistemare il nostro cane, che non poteva essere accolto in albergo. Fortunatamente prima gli amici e poi i parenti si sono presi cura di lui, la nostra famiglia è però originaria della provincia di Frosinone e nostra figlia ha dovuto subire il trauma del distacco. Dopo il crollo - prosegue - sono state evacuate una dozzina di famiglie per un totale di 18 persone, da quello che mi risulta noi e un'altra famiglia siamo ancora in albergo, gli altri dovrebbero essersi organizzati trovando ospitalità o una nuova casa in affitto. Vivere così è però molto difficile per tutti, i servizi sociali ci hanno dato una mano con vitto e alloggio e la bambina continua a frequentare la scuola, raggiungibile con tempi simili a quelli di prima, però rimane una vita da sfollati. Chiediamo risposte sui tempi, perché non possiamo continuare a vivere senza certezze".