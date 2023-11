Frana Castelletto, aperta inchiesta per crollo colposo

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per crollo colposo contro ignoti per il cedimento del posteggio in via Cabrini a Castelletto, che giovedì scorso ha portato a evacuare 12 appartamenti ai primi piani dei tre edifici coinvolti nella frana, il 32, il 34 e il 36.

Nel mirino degli investigatori coordinati dalla pm Arianna Ciavattini, c'è la costruzione dell'area sequestrata, un terrapieno su cui una decina di anni fa è stato realizzato un parcheggio privato.

Ancora presto per stabilire quale sia stato l'intervento realizzato in modo difettoso, ma l'ipotesi al momento più accreditata è quella di un'anomalia nella pavimentazione. L'acqua piovana sarebbe passata attraverso le vie di fuga delle piastrelle e, proprio in seguito alle piogge torrenziali della scorsa settimana, le mattonelle si sarebbero separate le une dalle altre facendo infiltrare l'acqua; il terreno ormai pregno, sotto il peso delle auto, sarebbe dunque ceduto trascinando giù due veicoli posteggiati che sono andati a schiantarsi contro le finestre del civico 34.

I vigili del fuoco, oltre a consegnare la loro relazione in procura, si sono occupati anche della rimozione dei veicoli incidentati e non senza fatica. Le operazioni sono durate per tutta la giornata di domenica e si sono concluse alle 22 di sera.