Crollo del muraglione di Castelletto: nessuna responsabilità penale

Nessuna responsabilità penale. È quanto è emerso dalla perizia affidata dalla pm Arianna Ciavattini al presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova Enrico Sterpi sul crollo del muraglione in via Cabrini, a Castelletto, che si è verificato lo scorso 9 novembre. La perizia del consulente della procura scagiona di fatto le tre persone indagate per il disastro. Si tratta del committente dei lavori, del progettista e del titolare dell'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del parcheggio su cui si trovavano le auto inghiottite dal giardino sottostante.

Secondo il perito è impossibile individuare responsabili dell'accaduto perché il crollo sarebbe dovuto all'intonaco del muro che avrebbe impedito il normale deflusso delle acque che normalmente avviene sui muri in pietra; i lavori di intonacatura sono però stati fatti molti anni fa, per cui non è possibile, secondo la procura, risalire a eventuali imperizie.

Il fascicolo era stato aperto per crollo colposo. I fatti risalgono allo scorso 9 novembre quando, dopo una giornata di forti piogge, un muraglione è franato inghiottendo auto e moto parcheggiate in un giardino sottostante. Fortunatamente nessuno si trovava nei pressi del muro e non ci sono stati feriti.

In seguito al crollo, 18 persone, tra cui minori e un disabile, sono state evacuate e costrette a trovare alloggio altrove, ospitate da amici o in alberghi forniti dal Comune. Dopo le perizie giudiziarie, è previsto l'avvio dei lavori di sicurezza e il ritorno delle famiglie nelle proprie abitazioni.