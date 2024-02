Incidenti nel cantiere Esselunga: le criticità nel rapporto dell'Asl, troppi subappalti

Lavori eseguiti in fretta, troppe imprese in subappalto e una scarsa comunicazione tra queste. Questo è quanto emerge, come riferisce l'Ansa, da una relazione che gli ispettori del nucleo Psal della Asl 3 hanno portato in procura dopo l'incidente avvenuto nel cantiere Esselunga di San Benigno ad aprile 2023. Un operaio era stato colpito da un grosso cancello crollato a terra, ed era stato portato in ospedale con trauma cranico e Asl. Un incidente avvenuto a pochi mesi di distanza di un altro: a febbraio 2023 aveva ceduto la soletta nel parcheggio e un operaio era rimasto ferito.

In entrambi i casi la ditta appaltatrice del cantiere era la Aep, Attività Edilizie Pavesi, società con sede in provincia di Pavia. La stessa del cantiere dell'Esselunga coinvolto dal tragico crollo a Firenze in cui hanno perso la vita cinque operai.

Per il crollo di febbraio era stata prescritta la demolizione della struttura collassata. Per l'incidente di aprile, invece, è stato aperto un fascicolo i procura e nei prossimi giorni potrebbero essere iscritti i primi indagati.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp