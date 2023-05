Crollo cavi galleria in A12, procura apre fascicolo per crollo colposo

La procura ha aperto un fascicolo per crollo colposo dopo la caduta di un fascio di cavi avvenuto ieri sera nella galleria monte Sperone in A12.

Al momento il tunnel rimane sotto sequestro per consentire gli accertamenti della struttura e della volta. Dopo il sopralluogo del consulente della procura, l'ingegnere Marco Sartini, insieme alla polizia stradale, si attende ora la relazione di altri tecnici attesi per l'ispezione in giornata.

Soltanto allora dal nono piano del tribunale di Genova, potrà partire l'autorizzazione all'apertura della galleria. Questa notte, intorno alle 2, la viabilità era ripresa grazie all'istituzione di un cambio di carreggiata.

Dopo le prime indagini coordinate dalla pm di turno Eugenia Menichetti, il caso sarà affidato al pool lavoro e salute diretto dal procuratore aggiunto Francesco Pinto. Secondo una prima ricostruzione sembrava che un pullman avesse tranciato i cavi transitando ma non è l'unica ipotesi sostenuta. Potrebbe trattarsi anche di un problema strutturale del tunnel o di un errore nella posa delle canalone elettriche.