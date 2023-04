Crolla cancello nel cantiere di Esselunga, operaio portato in ospedale

Incidente nel cantiere per la realizzazione del nuovo supermercato Esselunga in via Ariberto Albertazzi a San Benigno. È successo intorno alle 7 di venerdì 28 aprile 2023. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, automedica Golf 4 e due ambulanze della Croce Verde e della Misericordia.

Secondo quanto appreso, un cancello si è abbattuto al suolo e un operaio è riuscito a schivarlo, senza riportare dunque traumi. Per lo spavento però è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Non è il primo incidente che accade nel cantiere: a febbraio aveva ceduto la soletta nel parcheggio e un operaio era rimasto ferito. In seguito al crollo è stata aperta un'inchiesta.