Castelletto: crollano calcinacci, strada chiusa e vigili del fuoco in azione

Cadono calcinacci da un palazzo e la polizia locale con i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno chiuso la strada coinvolta a Castelletto.

A essere coinvolto, un edificio di corso Paganini: per fortuna non risultano danni a persone, ma i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire da via Caffaro con l'autoscala.

Per questo, intorno alle 9,20 la strada è stata chiusa al transito. Poco dopo è stata riaperta parzialmente ad auto e moto, per poi essere richiusa alle 10. Fortunatamente non sembrano esserci conseguenze gravi dal crollo ma, a causa della strada stretta, è stato necessario modificare la viabilità.