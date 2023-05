Crolla parte di un hotel nella notte, persone evacuate

Lungo intervento dei vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica, a Moneglia, a causa del crollo dell'ala di un albergo. Si tratta dell'hotel Maggiore in piazza Garibaldi.

L'emergenza è scattata intorno alle 21,30, quando sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, in totale 14 persone più i funzionari e la squadra Usar (Urban search and rescue) e le unità cinofile, carabinieri e personale del 118: l'edificio era in fase di ristrutturazione ed era per fortuna vuoto, e a crollare è stata parte della palazzina con un ponteggio.

L'impegno dei soccorritori - che hanno terminato intorno alle 4 del mattino, e a breve torneranno sul posto per altre verifiche - si è subito diretto verso la ricerca di eventuali dispersi sepolti dalle macerie, ma fortunatamente nessun ferito è stato trovato. Ci sono comunque sette persone evacuate, cittadini residenti nelle palazzine limitrofe sgomberate precauzionalmente: alcuni di questi hanno trovato rifugio da parenti, mentre per gli altri si è attivato il Comune di Moneglia per cercare una sistemazione.

Non sono ancora note le cause del crollo che ha interessato il cantiere.