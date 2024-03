Crocefieschi, dopo la frana ripartono le lezioni: "Lavoro di comunità per allestire la nuova classe"

Dopo un fine settimana di intenso lavoro sono riprese regolarmente le lezioni per gli studenti della scuola Aldo Moro di Crocefieschi. All'interno del palazzo del Comune è stata allestita una vera e propria classe nei locali occupati da uffici tecnici, che sono stati spostati al secondo piano. Il nuovo ambiente è stato ricreato a misura di bambino e ha accolto la pluriclasse di 9 alunni con l'insegnante Michela Imperiale, che ha partecipato all'allestimento insieme all'amministrazione comunale, ai vigili del fuoco, ai volontari della protezione civile e a tanti cittadini, anche arrivati dai comuni limitrofi per dare una mano.

"Un vero e proprio lavoro di comunità grazie all'aiuto di tante persone" l'ha definito Gianluca Braghi , consigliere delegato alla protezione civile del Comune. Che poi aggiunge: "Fortunatamente si possono contare solo danni materiali e nulla di peggiore. Un doveroso grazie anche ai vigili del fuoco da subito presenti, ai nostri volontari della protezione civile "Associvile", a Regione Liguria, alle forze dell'ordine, al personale tecnico e a tutti coloro che si sono prestati per dare supporto all'amministrazione comunale. Crocefieschi si rialza".

Rimane ovviamente inagibile l'edificio scolastico dopo la grossa frana avvenuta nella serata di venerdì 1° marzo. Un enorme masso, stimato di oltre trenta tonnellate, ha sventrato la parete della struttura entrando per circa due metri al suo interno, dopo essere passato tra due case sfiorando la chiesa. Una situazione che sarebbe potuta diventare pericolosissima se il distacco fosse avvenuto in un orario diverso. Fortunatamente non ci sono stati feriti, sono state evacuate sei abitazioni, solo due delle quali abitate, due persone hanno trovato autonomamente un alloggio.

Nel weekend sono andati avanti i sopralluoghi con il sindaco Filippo Bassignana, tecnici del Comune, geologo e vigili del fuoco. Al momento non sono note le tempistiche per il ripristino, ma certamente non saranno brevi. Probabilmente dovrà essere prima messo in sicurezza il versante per poi pensare alla scuola.

