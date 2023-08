Rifiuti, nuovo centro di raccolta ed ecosportello a Crocefieschi

Venerdì 4 agosto 2023 è stato inaugurato in via Strasserra, località Braia, il nuovo centro di raccolta rifiuti ingombranti nel comune di Crocefieschi alla presenza del sindaco, Filippo Bassignana, di Gabriele Reggiardo, sonsigliere delegato ai rifiuti e transizione ecologica della Città Metropolitana di Genova e Giovanni Battista Raggi presidente Aiu Genova.

Nella nuova struttura sono stati apportati ammodernamenti di tutti gli impianti elettrici e aggiornamento dell'illuminazione, è stata ripristinata la recinzione, sono stati eseguiti in tutta l'area lavori di asfaltatura, tracciamento della segnaletica di sicurezza e rinnovamento della cartellonistica con tutte le indicazioni per una corretta fruizione da parte degli utenti.

Gli utenti potranno conferire i loro rifiuti nel centro di raccolta il primo e il terzo venerdì del mese dalle 8.30 alle 12.

Altra importante novità per i cittadini di Crocefieschi è l'apertura del nuovo Ecosportello dove sarà possibile ritirare il materiale per la raccolta differenziata, fare segnalazioni, richiedere servizio di ritiro ingombranti e sfalci su prenotazione e ricevere tutte le informazioni sui servizi Amiu.

Il nuovo sportello ambientale aprirà sabato 5 di agosto in piazza IV Novembre, 2. Sarà aperto, con orario estivo fino al 30 settembre, tutti i sabati dalle 10 alle 12. Dall'1 ottobre al 31 marzo sarà aperto tutti i giovedì dalle 10.30 alle 12.30.

I Cdr (Centri di raccolta) sono aree destinate ai cittadini possono portare gratuitamente i rifiuti urbani differenziati, che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei cassonetti standard per la raccolta differenziata o nella raccolta porta a porta.

Ecco cosa si può conferire nel centro di raccolta: materiale ingombrante, metalli, legno, rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, Raee (televisori, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, console, telefoni cellulari ecc.), batterie e accumulatori, vernici, inchiostri, toner, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, oli e grassi commestibili, oli e grassi diversi, medicinali, vetro, imballaggi in plastica, carta e cartone.