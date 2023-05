/ Piazza Mario Rapisardi

Nuova ambulanza evoluta per la Croce Verde Pegliese grazie a un'ingente donazione

Il mezzo, allestito con le più sofisticate tecnologie sia come unità mobile traumatologica che come unità di rianimazione, verrà inaugurato in piazza Rapisardi a Genova Pegli sabato 13 maggio alle ore 16.30