Al tenore Francesco Meli la Croce d'oro di San Giorgio: premiazione con concerto gratuito

Tutto pronto per la cerimonia di consegna al tenore Francesco Meli della Croce d’oro di San Giorgio, la massima onorificenza della Regione Liguria destinata a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale. Sabato 17 febbraio, presso il teatro Carlo Felice di Genova (ore 18), il presidente della Regione e assessore alla Cultura Giovanni Toti conferirà ufficialmente il premio all’artista. A seguire, sul palco del Carlo Felice andrà in scena un concerto gratuito a cura degli allievi dell’Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del teatro, che vedrà la partecipazione dello stesso Meli e di Serena Gamberoni.

"La consegna della Croce d’oro di San Giorgio a Francesco Meli è un riconoscimento dovuto a una carriera stellare nel campo della lirica, in grado di portare in alto il nome della Liguria in tutto il mondo - dichiara il presidente Toti -. Meli è artista di grandissima caratura, in grado di incarnare al meglio tutti i ruoli che si è trovato a interpretare in questi anni sui più prestigiosi palchi internazionali. Come Regione non possiamo che essere orgogliosi di avere un cantante di questo livello e di poterlo premiare con il massimo riconoscimento culturale ligure, già andato ad artisti come il cantautore Gino Paoli e agli attori Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi".

Il concerto al Carlo Felice, che sabato seguirà la cerimonia di premiazione, vuole essere un omaggio di Meli, da decenni tra i più famosi e affermati tenori italiani sulla scena lirica internazionale, alla sua città, Genova, per ringraziarla del riconoscimento ricevuto. Il programma del concerto, a ingresso libero fino a esaurimento posti, prevede una selezione di arie tratte da opere composte da alcuni dei più celebri compositori italiani ed europei. L’iniziativa è stata curata dalla coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria, Jessica Nicolini. In questi giorni, inoltre, il maxischermo allestito sulla facciata del Palazzo della Regione si illuminerà per celebrare l’attribuzione del San Giorgio d’Oro a Meli e per ricordare l’appuntamento di sabato 17 al Carlo Felice.

"Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento, che per me rappresenta un regalo e al contempo è un riconoscimento di merito - dichiara Francesco Meli - L'emozione è ancora più forte se penso che è la prima volta nella storia che un cantante lirico riceve la Croce di San Giorgio. Amo la nostra Genova e il legame con il Carlo Felice, che mi ha dato tanto a livello professionale, è sempre più vivo. Sono quindi felice di poter portare un po' di Genova con me, ogni volta che giro per i teatri nel mondo, e da oggi sarà ancora più bello".

