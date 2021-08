Croce Rossa, due nuove auto per il trasporto disabili grazie alle donazioni

Il presidente Federica Bonelli: "Un doveroso ringraziamento ai donatori in ricordo di Carlo Fasce e Antonio Garbarino, per il gesto di generosità nei confronti della Croce Rossa Italiana di Genova"

Due nuove auto per il trasporto disabili per la Croce Rossa di Genova, l'inaugurazione ufficiale è andata in scena sabato 21 agosto 2021 presso Arena Albaro Village in Piazza Henry Dunant. Si tratta di due nuovi Doblò dotati di pedana manuale in dotazione al Comitato di corso Gastaldi nel municipio Medio Levante.

"Un doveroso ringraziamento ai donatori in ricordo di Carlo Fasce e Antonio Garbarino, per il gesto di generosità nei confronti della Croce Rossa Italiana di Genova - commenta il presidente Federica Bonelli- i veicoli sono il dono di due cittadini a sostegno delle attività del Comitato a sostegno dei cittadini e dell’impegno dei Volontari Cri. nella realizzazione dei servizi nella nostra comunità"