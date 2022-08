Raffica d’interventi della Croce Gialla per cani in fuga dal temporale

Temporali a macchia di leopardo in città e mattinata di lavoro per la Croce Gialla chiamata a intervenire da ponente a levante a soccorrere cani spaventati dai tuoni e dalla pioggia.

Dopo le segnalazioni ricevute dalla polizia locale o dai cittadini, i militi hanno recuperato i quattro zampe e li hanno riportato ai legittimi proprietari.

Soltanto per Emily, una simil Golden Retriever residente a Sestri Ponente, si è reso necessario il ricovero in canile, in attesa che i proprietari, che si trovano in vacanza e che l'avevano affidata a una dog sitter si facciano vivi.