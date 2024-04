Traffico di droga gestito dal carcere con i 'criptofonini', il Sappe: "Schermare le carceri subito"

Nell'ambito dell'operazione Cook dei carabinieri che ha portato all'arresto di 22 persone - indagate per detenzione e traffico internazionale di cocaina e armi, anche da guerra - un ruolo importante è stato giocato dai cosiddetti "criptofonini". Si tratta di speciali smartphone "anti intercettazione", che usano vari metodi di crittografia per proteggere i sistemi di comunicazione. E proprio con questi Gabriele Puleo riusciva a gestire il traffico anche dal carcere di Marassi, organizzando e finanziando l'importazione di nuovi carichi di droga destinati dal sud America all'Italia, anche tramite il porto di Genova.

Proprio su questo punto si scaglia Donato Capece, segretario generale del sindacato Sappe di polizia penitenziaria: "Non si perda ulteriore tempo, le carceri tutte vanno schermate all’uso indebito di cellulari, come chiediamo da anni".

"Secondo gli inquirenti - prosegue Donato Capece - uno dei responsabili avrebbe gestito il traffico di droga dal carcere di Marassi grazie ad alcuni criptofonini. Introdurre o possedere illegalmente un telefono cellulare in carcere costituisce reato, punito da 1 a 4 anni di reclusione".

Ma per il sindacato neanche con l'introduzione del reato nel Codice penale si è riusciti a limitare l'uso di questi dispositivi: "L’unico deterrente possibile rimane la schermatura degli istituti per rendere inutilizzabili i telefoni. La situazione è ormai fuori controllo. È necessario un intervento urgente per dotare le carceri di sistemi di schermatura efficienti e per contrastare efficacemente l'introduzione di telefoni cellulari all'interno degli istituti penitenziari". Capece ricorda anche che "il Sappe denuncia ormai da tempo la situazione insostenibile delle carceri della Liguria, aggravatasi anche da quando Genova non è più sede autonoma del Provveditorato regionale ma dipendente da Torino. Domandiamo ai vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a che punto è il progetto di schermatura degli istituti, proprio per neutralizzare l'utilizzo dei telefoni cellulari e scoraggiarne l'introduzione, garantendo così quella prevenzione che, in casi di questo tipo, può risultare più efficace della repressione".