Tenta di rubare una moto in pieno giorno, bloccato grazie a un passante

Denunciato dalla polizia un genovese di 24 anni: stava cercando di allontanarsi a motore spento in via di Creto dopo aver forzato il bloccasterzo

/ Via di Creto

Ha provato a rubare una moto in pieno giorno (intorno alle 11 di domenica 29 agosto) in via di Creto, ma è stato notato da un passante che ha chiamato la polizia.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti sul posto mentre il ladro, dopo aver forzato il bloccasterzo, stava cercando di scappare a motore spento.

L'uomo è stato immediatamente bloccato dai poliziotti e denunciato per furto aggravato: si tratta di un genovese di 24 anni, pregiudicato.