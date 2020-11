Lavori in corso, niente acqua in diversi comuni dell'entroterra

Niente acqua mercoledì 25 novembre 2020 in diverse località dell'entroterra genovese, interruzioni idriche programmate tra Creto, Davagna, Bargagli, Uscio, Lumarzo e Avegno.

Interruzione idrica a Creto mercoledì 25 novembre

Niente acqua a Creto e in alcune vie tra comune di Genova e di Montoggio nella giornata di mercoledì 25 novembre 2020 tra le 8.30 e le 15. Lo ha comunicato Iren Acqua attraverso una nota, sospensione necessaria per alcuni lavori alla rete di distribuzione.

Di seguito l'elenco delle vie coinvolte dalla sospensione.

località Creto

località Piani di Creto

viale Villini di Creto

salita Luvega

salita Landolfo sopra l’abitato di Aggio

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

Interruzione idrica Davagna ed entroterra 25 novembre

A causa di lavori stradali da parte della Città Metropolitana nel comune di Davagna, sarà invece sospesa l'interruzione idrica in diverse località tra le ore 8.30 e le 18. Lavori relativi allo spostamento della tubazione dell’adduttrice montana che interferisce con i lavori previsti.

Di seguito le località coinvolte:

Davagna: zona di Piancarnese.

Bargagli: via Monte Nero, via Martini (zona oltre la scuola a salire).

Uscio: via Monte Cornua.

Successivamente, a partire dalla tarda mattinata o primo pomeriggio, i disservizi si potranno estendere alle zone di:

Bargagli: rimanenti zone del Comune oltre a quelle sopra citate.

Uscio: rimanenti zone del Comune escluse località di Altare, via del Campo e via Cià.

Lumarzo: località Sanguinara, zona di Pannesi e Luesse. Escluse dal disservizio le zone di Tasso, Vallebuona, Crovara, Scagnelli e Craviasco.

Avegno: zone Pietrafitta, Passo Torricella e Testana.

In caso di pioggia i lavori potrebbero slittare al giorno successivo.