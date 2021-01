Creto, la discarica di auto abbandonate sotto la Curva del Perdono

Decine di carcasse di auto abbandonate in mezzo ai boschi di Creto, in alta Valbisagno, in un luogo in cui in passato chiunque si ritrovava a percorrere i tornanti si fermava per gustarsi il panorama, lasciando spaziare lo sguardo sino al santuario della Guardia.

Lo scempio è sotto gli occhi di chiunque si ritrovi a camminare per i boschi all’altezza della cosiddetta “Curva del perdono”, particolarmente amata dai motociclisti che, durante i loro tour, la imboccano facendo rombare i loro bolidi.

“Un cimitero di auto”, così l’ha definito una genovese che domenica, nel corso di una gita nei boschi, ha avvisato le auto abbandonate facendo anche una foto: scheletri di furgoni e utilitarie, ancora con le targhe applicate e lasciate ad arrugginire in mezzo al verde e ammucchiati uno sopra l'altro, inframmezzati da scooter e moto.

Della situazione il Comune è al corrente, e lo scorso novembre ha effettuato un’operazione di bonifica coordinata da Amiu. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, in quell’occasione aveva invitato i cittadini a segnalare con apposita mail a pmsegnalazionerelitti@comune.genova.it e ambiente@comune.genova.it.