Acqua, interruzione idrica nella zona di Creto

A causa di lavori di distrettualizzazione della rete idrica, mercoledì 15 giugno 2022 dalle ore 8.30 alle ore 13 si potranno verificare irregolarità nel servizio in val Bisagno.

Le vie del comune di Genova interessate dalla manovra sono via di Creto, salita Landolfo, salita Aggio, via Piano di Aggio e via Pè D'aggio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.