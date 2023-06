Nuovo servizio per la cremazione degli animali domestici

Whitepet è la nuova realtà specializzata nella cremazione degli animali domestici, nata a Carasco (Genova) per volontà di Paolo Stocchi, Edoardo e Mario Migliore. Un centro crematorio dedicato esclusivamente agli animali domestici e al rispetto dell’etica funeraria anche per gli amici a quattro zampe, che ha tra i suoi aspetti principali il rispetto dell’animale, dell’ambiente e dell’aspetto emotivo dei padroni.

Tra i servizi offerti la possibilità di riservare l’intera struttura per una privacy totale e per assistere alla cremazione in presenza nei modi che ognuno riterrà più opportuno. Inoltre, il centro crematorio di Carasco prevede la restituzione delle ceneri dell’animale di affezione, con ampia scelta di tipologie urne e con la possibilità di dispersioni delle ceneri in mare. Infine, un’assoluta novità la possibilità di utilizzare le Bios Urn Pets, urne biodegradabili progettate perché da esse nasca e cresca un albero. Il segnale che la vita continua, nel rispetto dell’etica e delle emozioni di padroni e dei loro inseparabili amici.

L’operatività di Whitepet è 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con possibilità di ritiro della spoglia con mezzi appositi e autorizzati. Whitepet al fianco dei veterinari e degli specialisti di settore.

La società con sede a Carasco ha dedicato lo scorso 27 Maggio una giornata intera agli aspetti relativi alla cremazione degli animali domestici, durante un open day rivolto a tutti i professionisti del settore. Un evento che ha rappresentato per i veterinari partecipanti l'opportunità di approfondire le loro conoscenze relative all’importante aspetto della cura degli animali domestici e delle loro famiglie anche dopo la loro scomparsa.

Tra gli aspetti più delicati che i veterinari e i professionisti del settore hanno potuto affrontare c’è sicuramente la gestione empatica dell'addio agli animali domestici e l'importanza del supporto emotivo per i proprietari. I partecipanti hanno anche avuto l'opportunità di visitare la sede di Whitepet, uno spazio moderno e funzionale, dove le soluzioni innovative nel campo della cremazione degli animali domestici sono integrate in un’ambiente accogliente e studiato per un momento così particolare.

"Whitepet è il primo servizio di cremazione etica di animali da compagnia nel Tigullio - spiega Mario Migliore, responsabile del servizio clienti - Un ruolo delicato e importante, che svolgiamo ogni giorno in maniera professionale e con l’obbiettivo di affrontare l’ultimo saluto verso gli animali domestici con l’umanità e la dignità che questi meritano. La collaborazione con i veterinari nasce con l’intento di condividere con tutti i professionisti della nostra zona, ma non solo, le migliori pratiche nel settore, nonché di instaurare nuove collaborazioni per offrire servizi di cremazione professionali e compassionevoli per i loro pazienti a quattro zampe".