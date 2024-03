Nuovo forno crematorio a Staglieno: ok al progetto, ma c'è il ricorso al Tar

Passi avanti per la realizzazione del secondo forno crematorio nel cimitero di Staglieno, contro il quale è stato però presentato un ricorso al Tar da parte di comitati e ambientalisti.

L'iter procede perché sull'albo pretorio del Comune di Genova sono comparsi i documenti relativi all'approvazione del progetto definitivo, in regime di project financing, affidato al raggruppamento di imprese Tempio crematorio di Genova srl per un costo a carico del privato di oltre 7 miioni di euro.Prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato in due settori, uno dei quali accessibile ai visitatori con sale del commiato e uffici e uno riservato agli addetti.

Come detto, però, c'è anche un ricorso al Tar presentato da Legambiente e dai comitati di via Vecchia, Banchelle e Parco delle Mura, secondo i quali il secondo forno crematorio non sarebbe necessario perché basterebbe quello attualmente presente e gestito da Socrem. Il timore è che possano arrivare anche salme da fuori regione.

