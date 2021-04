Cremagliera di Granarolo, collaudo in vista per la carrozza due

«Il collaudo dovrebbe avvenire nella seconda metà di maggio. In seguito all'emissione del verbale si può ripartire e, ipotizzo, che per giugno questo dovrebbe avvenire». A spiegarlo è stato l'assessore Matteo Campora in consiglio comunale

Come di consueto il consiglio comunale di martedì 20 aprile si è aperto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

La carrozza due della cremagliera di Granarolo è molto attesa dall'utenza. Dopo 17 anni di totale assenza, nel 2019 è riapparsa ma non ha superato il collaudo in quanto ci sono stati molti imprevisti, trattandosi peraltro di un prototipo del quale non esistono pezzi di ricambio. Ora si attende un nuovo collaudo. Lorella Fontana (Lega Salvini Premier) ha domandato se i cittadini residenti possono sperare, questa volta, in una ripresa di questo servizio.

La replica dell'assessore Matteo Campora. «Le confermo che siamo vicini a una soluzione - ha rassicurato Campora -. I lavori sulla carrozza due sono stati completati e abbiamo contattato l'Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi): il collaudo dovrebbe avvenire nella seconda metà di maggio. In seguito all'emissione del verbale si può ripartire e, ipotizzo, che per giugno questo dovrebbe avvenire».