Salamandra ferita, partorisce "a sorpresa" dal veterinario

Se ne stava sotto le foglie in cerca di un po' di sollievo. Una salamandra ferita, probabilmente calpestata lungo un sentiero, è stata trovata da una signora e portata al Centro recupero animali selvatici di Campomorone.

Incapace di muoversi, con le zampe posteriori paralizzate, è stata riposta in una bacinella d'acqua. «E lì è avvenuto un piccolo miracolo», raccontano i veterinari del Cras. «La salamandra è diventata mamma dando alla luce i suoi piccoli».

Un evento inconsueto per l'ambulatorio e fuori stagione per i cicli standard dell'animale: «Il parto forse è stato indotto dal trauma subito e dalle sue precarie condizioni di salute», spiegano i veterinari. «Non sappiamo se la salamandra ce la farà, ma i suoi piccoli sono in buone mani e verranno liberati in un habitat idoneo al loro sviluppo: la speranza che gli sta dando la madre non sarà vana».