Giovane coppia arriva a Genova per acquistare crack, non potrà tornare per tre anni

C'è chi viene a Genova per il mare, chi per vedere l'acquario. Loro hanno deciso di fare un giro a Genova per comprare droga. Sulla loro strada però hanno trovato la polizia. Un cittadino nigeriano ventenne, sorpreso nell'atto di cedere due dosi di crack alla giovane coppia, è stato arrestato e giudicato oggi per direttissima.

Per la coppia, che è residente nell'alessandrino, sono scattati i provvedimenti amministrativi. Oltre alla segnalazione per la violazione dell'articolo 75 del Testo Unico sugli stupefacenti, il questore di Genova ha disposto nei loro confronti il foglio di via obbligatorio con l'intimazione a non far rientro nel capoluogo ligure per i prossimi tre anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo modo si è andati a colpire anche chi va a incrementare la potenziale domanda di stupefacenti.