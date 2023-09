Droga in tasca e in bocca, fermato dai carabinieri oppone resistenza

I carabinieri del comando provinciale genovese, durante alcuni controlli svolti sul territorio, hanno arrestato due genovesi e un senegalese. I primi due, 57 e 63 anni, risultano essere stati condannati definitivamente per reati contro il patrimonio, la persona e per detenzione di droghe. Il 57enne dovrà scontare una pena di un anno presso il carcere di Marassi mentre il 63enne dovrà scontare una pena di 10 mesi agli arresti domiciliari.

Lo straniero, con precedenti di polizia, è stato invece arrestato dal nucleo operativo per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, sottoposto a un controllo nel centro storico, ha opposto resistenza dimenandosi per scappare, ma è stato bloccato, perquisito e trovato in possesso di venti involucri, di cui tredici di crack/cocaina e sette di eroina, nascosti nel cavo orale.

Successivamente è stata perquisita anche la casa dell'uomo e qui i militari hanno trovato la compagna che stava consumando crack, altri involucri di droga e denaro contante ritenuto il provento dell'attività illecita. Dopo l'arresto il senegalese è stato portato nel carcere di Marassi in attesa di processo per direttissima.