Inchiesta corruzione, revocati gli arresti domiciliari a Matteo Cozzani

Revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari per Matteo Cozzani, l'ex capo di gabinetto della Regione Liguria e braccio destro del presidente Giovanni Toti che si era dimesso dal ruolo lo scorso 29 maggio. La decisione è stata presa nelle ultime ore dalla gip Paola Faggioni nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione.

Cozzani, difeso dall'avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, si trovava ai domiciliari dal 7 maggio ed è accusato di voto di scambio e corruzione elettorale con aggravante mafiosa. Proprio le dimissioni da capo di gabinetto sono state considerate decisive per l'attenuazione della misura perché "pur a fronte della rilevante gravità delle condotte", scrive il magistrato, sono "un elemento favorevole all'indagato che fa ragionevolmente ritenere che le esigenze cautelari, sia pure ancora presenti, si siano ridimensionate". La gip ha disposto l'obbligo di dimora a Genova, col divieto di uscire dalle 19 alle 8 e l'obbligo di firma tre volte alla settimana.

Attenuata anche la misura cautelare nei confronti di Italo Maurizio Testa, uno dei fratelli indagati per voto di scambio con aggravante mafiosa: non più obbligo di dimora nel comune di Boltiere; ma divieto di dimora in Liguria.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp