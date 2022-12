Accoltellamento in via Reta, l'aggressore si è costituito

Le domande senza risposta sono ancora diverse, ma intanto si è costituito il giovane, di origine albanese, che nella tarda serata di mercoledì avrebbe accoltellato un trentenne marocchino in via Reta nel quartiere di Bolzaneto.

Per il giovane non sono scattati ancora provvedimenti, ma potrebbe essere questione di ore. Restano da chiarire le ragioni della violenza. Le indagini per tentare di fare luce sulla vicenda sono condotte dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Sampierdarena e della sezione investigativa del comando provinciale.

L'accoltellato, soccorso dal 118 e ricoverato all'ospedale Villa Scassi, è stato dichiarato fuori pericolo dopo un delicato intervento chirurgico.