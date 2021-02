Ex mercato corso Sardegna, l'allarme: «Costi assurdi e improponibili per l'assegnazione degli spazi»

La questione è stata sollevata da Guido Grillo in consiglio comunale. L'assessore Bordilli non è entrata nel merito dei costi, ma ha ricordato che un accordo sottoscritto dal Comune prevede agevolazioni per gli iscritti al Civ