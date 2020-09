Costa Crociere, dopo il lockdown riprende il largo la Diadema

Riparte la prima crociera Costa dopo il lockdown. A levare l'ancora da Porto di Genova è la Diadema per un giro nel Mediterraneo per 500 viaggiatori italiani e stringenti norme anti covid.

La nave toccherà solo porti italiani: Civitavecchia/Roma, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia. «Genova saluta la ripartenza della prima nave di Costa Crociere dalla Liguria con grande gioia», ha dichiarato il Sindaco di Genova, Marco Bucci. «Il viaggio della Costa Diadema nel Mediterraneo occidentale rappresenta un segno tangibile di ripresa di una delle filiere fondamentali per l’economia della nostra città. Genova sarà di nuovo protagonista di numerosi scali delle navi Costa che porteranno molti turisti in città. Il futuro è tutto da scrivere, ma sono sicuro che torneremo ancora più forti e determinati di prima».



«Finalmente le crociere Costa tornano anche a Genova e in Liguria, la nostra casa da oltre 70 anni», è il commento di Michael Thamm, Group CEO Costa Group e Carnival Asia. «La ripartenza delle nostre navi sta avvenendo in modo graduale e responsabile, con protocolli di sicurezza senza eguali nel settore del turismo. I primi riscontri che stiamo ricevendo dagli ospiti sono davvero incoraggianti».



La Liguria sarà protagonista della ripartenza di Costa, con un totale di circa 80 scali da oggi sino alla fine della stagione invernale 2020/21. Dal 10 ottobre Savona sarà il porto di partenza dell’ammiraglia Costa Smeralda, prima nave della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto, che offrirà un itinerario di una settimana nel Mediterraneo occidentale.

Dopo una serie di crociere per il mercato francese, da novembre anche Costa Diadema si sposterà a Savona, per offrire crociere di 12 giorni alle isole Canarie e di 14 giorni in Egitto e Grecia.

Subito dopo Natale è previsto invece il debutto della Costa Firenze, la nuova nave della compagnia in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera.

Inoltre, dal 22 ottobre sino a metà dicembre, a La Spezia arriverà anche AIDAblu di AIDA Cruises, marchio tedesco del Gruppo Costa, nell’ambito di un itinerario di sette giorni dedicato interamente all’Italia.

Le crociere Costa dal 27 settembre in avanti saranno disponibili per tutti i cittadini europei residenti nei Paesi indicati nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.