Naufragio Concordia: Costa Crociere condannata a risarcire un sopravvissuto

Il tribunale di Genova ha condannato Costa Crociere a pagare 92mila euro a uno dei passeggeri della nave Concordia, coinvolto nell'incidente che il 13 gennaio 2012 causò la morte di 32 persone.

Secondo il giudice Paolo Gibelli, magistrato della prima sezione civile del tribunale di Genova, la vittima in seguito al naufragio ha patito danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti allo stress post-traumatico patito in seguito alla dolorosa vicenda dell'incidente della Concorsia davanti alle coste dell'isola del Giglio.

Il tribunale ha accolto le tesi del Codacons, che ha assistito la vittima in tutte le fasi del procedimento, e ha riconosciuto la responsabilità civile di Costa Crociere per i traumi patiti dalla vittima a causa del naufragio e l'ha condannata a pagare la somma di 77mila euro a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali e ulteriori 15.692 euro a titolo di indennizzo per le spese legali.

L'associazione dei consumatori ha commentato così l'esito del processo: