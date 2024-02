Tenta di strangolare la compagna, denunciato dalla polizia

Un uomo di 32 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di strangolare la compagna 48enne al culmine di un litigio.

Era passata da poco la mezzanotte di martedì 6 febbraio quando un passante ha visto la coppia discutere con toni accesi e ha chiamato il 112 raccontando che l'uomo avrebbe messo le mani al collo della donna, due volte. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la coppia in piazza Corvetto dalla fermata dei taxi: entrambi ubriachi e fuori controllo.

Gli operatori sono intervenuti in difesa della donna e dopo una colluttazione sono riusciti a bloccare l'aggressore. Alla base della lite tra i due futili motivi, poi gli animi si sarebbero 'accesi' per il consumo dell'alcol. Il 32enne è stato denunciato per la resistenza alle divise, mentre la donna non ha voluto far valere in sede legale quanto subìto.