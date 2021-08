Corvetto, esplode un tubo: allagamenti tra sottopasso, galleria e via Roma

Allagato e al momento inagibile il sottopasso di piazza Corvetto, la polizia locale ha chiuso al transito la galleria Nino Bixio, sia in direzione via Roma (chiusa nel primo tratto) che verso piazza Portello

Allagato e inagibile il sottopasso di piazza Corvetto a causa della rottura di una tubatura fognaria intorno alle 15.30 di domenica 15 agosto 2021, un fiume d'acqua si è riversato nella galleria Nino Bixio, in via Roma e in piazza Portello.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno chiuso al transito la galleria Nino Bixio e via Roma, anche da piazza Portello in direzione Corvetto.

Intervenuti anche i vigili del fuoco, è stata allertata Ireti per l'invio di una squadra di emergenza sul posto che possa riparare il guasto dopo aver bloccato la perdita. Alle 16.30 la situazione risulta ancora complicata con un fiume d'acqua che ha invaso via Roma e trasformato piazza Corvetto in una piscina.