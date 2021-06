Auto senza targa posteriore, a bordo bomboletta di spray urticante

La polizia di Stato di Genova ha denunciato due 41enni francesi per detenzione di armi od oggetti atti ad offendere in concorso, e uno di essi anche per resistenza a pubblico ufficiale

Intorno alle 13.30 di lunedì 28 giugno 2021 una pattuglia dell'ufficio prevenzione generale in piazza Corvetto ha notato una vettura priva di targa posteriore. Gli occupanti, due 41enni francesi, non sono riusciti a dare una spiegazione concordante riguardo questa mancanza e hanno destato dei sospetti nei poliziotti.

Si è così proceduto a una perquisizione del veicolo, rinvenendo all'interno del vano porta oggetti una bomboletta spray a base di gas Cs cristallizzato, vietato in Italia.

Accompagnati in ufficio per accertamenti, i due sono stati denunciati per detenzione di armi od oggetti atti ad offendere in concorso. Il conducente ha opposto resistenza, gesticolando in modo aggressivo, rifiutandosi di consegnare le chiavi del veicolo e di entrare in questura ed è stato denunciato per resistenza a pubblcio ufficiale.

Entrambi sono stati anche sanzionati amministrativamente per l'assenza della targa e il veicolo sottoposto a fermo per tre mesi.