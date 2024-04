Allagamenti a Corvetto per la rottura di un tubo, strade chiuse

Via XII Ottobre direzione IV Novembre, via Roma e galleria Bixio direzione Corvetto sono state chiuse alla circolazione poco prima delle 9 di domenica 28 aprile 2024 a causa della rottura di una tubatura dell'acqua.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici di Ireti. Centinaia di litri d'acqua sono fuoriusciti dalla tubatura, trasformando le strade in fiumi.

Il guasto è avvenuto in via XII Ottobre. Per riparare il guasto i tecnici sospenderanno tempraneamente l'erogazione dell'acqua nella zona. Un episodio analogo era capitato nell'agosto 2020.

Articolo in aggiornamento.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp