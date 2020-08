Corvetto, si rompe una tubatura: maxi perdita d'acqua e disagi al traffico

Piazza Corvetto invasa dall’acqua a causa della rottura di una tubatura, guasto che ha inevitabilmente causato disagi alla circolazione.

La polizia Locale, sul posto con una pattuglia, è sul posto per regolare il traffico: la perdita non riguarda solo piazza Corvetto, ma anche via Santi Giacomo e Filippo e in parte via Roma.

Sul posto sono presenti i tecnici Ireti invidiare e bloccare la perdita. Inevitabili i disagi al traffico.