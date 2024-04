Corteo antifascisti in centro, traffico in tilt

Pesanti ripercussioni sul traffico per il corteo antifascista, in programma a Genova nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile 2024 a partire dalle 18. La vibilità è stata modificata e la polizia locale ha chiuso le strade interessate dal passaggio dei manifestanti.

Ripercussioni sul traffico in sopraelevata e in tutto il centro città. Lunga coda anche in autostrada per un incidente che ha coinvolto quattro veicoli.

Vie interessate dalla manifestazione: corso Gastaldi, via Montevideo, via Crimea, via Odessa, piazza Alimonda, via Invrea, piazza delle Americhe, piazza Verdi, via Fiume, via XX Settembre e piazza De Ferrari.

