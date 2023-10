Corteo e torneo di calcio per ricordare Mahmoud, il giovane ucciso e decapitato

Un corteo e un torneo di calcetto per ricordare Mahmoud Abdalla, il giovane egiziano di 19 anni vittima dell'omicidio avvenuto lo scorso luglio, e per sostenere tutte le persone in arrivo. La manifestazione è promossa dall'associazione Tutori Riuniti Liguria e dalla cooperativa sociale Il Ce.Sto e si svolgerà sabato 7 ottobre ai giardini Luzzati. Saranno anche presenti lo zio, il fratello e il cugino di Mahmoud, residenti in Italia.

"L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - è rivolta innanzitutto ai ragazzi e alle comunità di accoglienza, ma si propone una rilevanza più ampia attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, delle istituzioni e di tutti i soggetti che si occupano di assistenza dei minori e dei giovani migranti. La giornata sarà un momento di riflessione sull'accoglienza".

Il programma

Si parte alle 14 con un torneo di calcio dedicato a Mahmoud al campo dei Luzzati. I ragazzi non impegnati nella partita saranno invitati ad apporre piccoli cartelli con riflessioni e pensieri intorno all'albero piantato in ricordo del ragazzo, subito dopo l'omicidio. La pianta, "l'albero della speranza di chi arriva", diventerà un simbolo di speranza. Sarà anche apposta una targa.

Alle 18, momento di raccoglimento con l'intervento dell'Imam Hussein Salah, presidente della comunità islamica genovese. Mezz'ora più tardi prenderà vita un corteo che dai giardini Luzzati si dirigerà al Porto Antico: qui ogni partecipante potrà lanciare un fiore in mare per Mahmoud. I fiori saranno donati dal sestiere del Molo.

All’iniziativa, promossa dall’associazione Tutori Riuniti Liguria e dal Ce.Sto sono invitati ad aderire e partecipare gli enti e le comunità d’accoglienza, le associazioni, le istituzioni.

Il delitto: cos'era successo e gli ultimi sviluppi

Il giovane Mahmoud, arrivato in Italia dall'Egitto per raccogliere soldi al fine di curare la sorellina e per coronare il suo sogno di diventare barbiere, era stato ucciso e decapitato a fine luglio. Il suo cadavere era stato recuperato in mare, nel golfo del Tigullio.

Le indagini nel frattempo continuano: a fine settembre, i carabinieri del Ris di Parma hanno ispezionato il negozio di via Merano in cui lavoravano Tito e Bob, rispettivamente Mohamed Ali Abdelghani, 26 anni, e Abdelwahab Ahmed Gamai, arrestati con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere.

I rilievi nel locale servivano per la raccolta di prove riguardo alla dinamica dell'omicidio. Mahmoud era stato accoltellato al cuore, al fegato e allo stomaco, chiuso in una valigia e trasportato verso la foce dell'Entella, dove il suo corpo è stato martoriato.