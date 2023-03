Corteo a ponente contro i cassoni e l'ampliamento del porto: orari, percorso, richieste dei comitati

I comitati del ponente uniti - da Sampierdarena a Voltri - si preparano per la manifestazione di domani, sabato 25 marzo, per dire "no" alla fabbrica di cassoni al porto di Pra' e all'ampliamento del porto di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni, con una bozza di progetto giudicata troppo impattante dai cittadini.

L'appuntamento è alle 10,30 davanti alla stazione di Pra': da qui il corteo sfilerà fino a Pegli. Per tutta la durata della manifestazione è probabile che il traffico venga bloccato per far passare il corteo di protesta.

A organizzare la protesta, i comitati Pegli Bene Comune, Lido di Pegli, Noi di Pra', Val Varenna, Lungomare Canepa, Palmaro, circolo culturale Norberto Sopranzi, ComiCrava e altri riuniti nel coordinamento "Comitati del ponente uniti".

"Mentre a levante - scrivono nella convocazione ufficiale della manifestazione - i nostri amministratori sfilano celebrando il nuovo Waterfront della parte 'buona' della città, a ponente vediamo scorrere davanti ai nostri occhi scenari orribili di nuove servitù portuali e industriali. Basta: abbiamo già dato! Manifestiamo in corteo insieme da Pra' a Pegli. Non vi prenderete quel che resta del nostro mare, della nostra quiete e della salute nostra e dei nostri figli, cambio delle solite insufficienti prospettive occupazionali, di ridicoli contentini e promesse che non manterrete come è sempre accaduto".

I comitati dicono "no" in particolare a una serie di punti: alla fabbrica di cassoni a Pegli Lido, "inquinante, impattante, devastante", all'ampliamento del porto di Pra' con nuovi tombamenti sul mare, al peggioramento della qualità delle acque e della vivibilità per i cittadini, al pericolo della svalutazione delle proprietà, ai nuovi ribaltamenti a mare di cantieristica navale a Multedo e al porto petroli a Pra'.