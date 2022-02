Ucraina: corteo per la pace nel centro di Genova, lunedì sera la fiaccolata

Domenica 27 febbraio 2022 è andata in scena la marcia per la pace in Ucraina, centinaia di persone hanno partecipato dopo la messa nella chiesa di Santo Stefano (alla quale ha partecipato anche l'assesore Viale in rappresentanza del Comune), con bandiere e palloncini, chiedendo che cessi il fuoco dopo l'invasione russa.

Oltre alla numerosa comunità ucraina genovese guidata da Vitaliy Tarasenko anche tanti genovesi sono scesi in piazza in un corteo che ha attraversato le vie del centro di Genova passando da piazza De Ferrari e fino a via San Lorenzo dove è andato in scena un momento di preghiera.

Lunedì 28 febbraio alle 20 partirà invece una fiaccolata di solidarietà per il popolo ucraino da via XX Settembre, all'altezza dell'abbazia di Santo Stefano dal Ponte Monumentale, in direzione piazza De Ferrari. Parteciperanno il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e i rappresentanti della comunità ucraina. Sulla scalinata di Palazzo Ducale, i presenti si uniranno in raccoglimento e cordoglio per il popolo ucraino.