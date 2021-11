Il maltempo non ferma i no green pass: un migliaio in corteo

Neanche l'allerta meteo ha fermato il corteo di oggi dei no green pass a Genova.

Quasi un migliaio, secondo i dati della questura, i partecipanti che si sono ritrovati in piazza per il 17esimo sabato consecutivo. Secondo quando stabilito dal vertice in prefettura di giovedì scorso, convocato dopo il giro di vite sulle manifestazioni del governo Draghi, il corteo non potrà percorrere ogni volta le stesse strade per non dare disturbo ai commercianti e agli altri cittadini.

Così, avendo già attraversato via XX Settembre la settimana scorsa, oggi, sabato 13 novembre, i contrari alla certificazione verde hanno sfilato dal centro fino alla bassa Val Bisagno con rientro in piazza Della Vittoria.